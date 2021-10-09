Учёные рассказали об истории Луны по итогам проверки грунта

К тому же образцы, собранные предыдущими миссиями, были доставлены из других районов лунной поверхности, и на 1 млрд лет старше доставленных китайским луноходом. Именно это покрывает пробел в истории Луны — всем наиболее старшим, до сих пор известным науке вулканическим породам планеты 3 млрд лет, наиболее молодым — 1 млрд, а новым образцам 2 млрд лет. По словам исследователей, полученные образцы имеют меньше вкраплений извне и больше материалов лунного происхождения. С одной стороны, это заполняет многие пробелы в истории Солнечной системы, с другой — ставит новые.

Считается, что чем планета старше, тем на ней больше кратеров, оставленных ударами метеоритов. Об этом, кроме «кратерного» рисунка на поверхности, как раз свидетельствуют образцы. Теперь учёные не только продвинулись в изучении эволюции Луны, но и задались вопросом о столь долгом её магматизме, ответ на который — большой шаг вперёд в изучении зарождения и развития Солнечной системы.