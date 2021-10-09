Учёные рассказали об истории Луны по итогам проверки грунта

Учёные рассказали об истории Луны по итогам проверки грунтаБлагодаря образцам, учёные получили новые данные о развитии планеты
Китайский аппарат прилунился на краю Океана Бурь — участке Луны, который не был изучен ни советскими «Лунами», ни американскими «Аполлонами». Это регион с высоким содержанием изотопов, выделяющих тепло, — калием, торием и ураном. Образцы всех «докитайских» миссий объединили с новыми — так учёные получат более целостную картину формирования Луны как планеты и элемента Солнечной системы.
«Чанъэ-5» доставил 2 кг образцов лунного реголита и базальтов. Но по-настоящему важными оказались небольшие фрагменты — остатки метеоритов и вулканическое стекло. Благодаря образцам стало понятно, что Луна продолжала оставаться вулканически активной, т.е. продолжала формироваться, дольше, чем считалось ранее.
К тому же образцы, собранные предыдущими миссиями, были доставлены из других районов лунной поверхности, и на 1 млрд лет старше доставленных китайским луноходом. Именно это покрывает пробел в истории Луны — всем наиболее старшим, до сих пор известным науке вулканическим породам планеты 3 млрд лет, наиболее молодым — 1 млрд, а новым образцам 2 млрд лет. По словам исследователей, полученные образцы имеют меньше вкраплений извне и больше материалов лунного происхождения. С одной стороны, это заполняет многие пробелы в истории Солнечной системы, с другой — ставит новые.
Считается, что чем планета старше, тем на ней больше кратеров, оставленных ударами метеоритов. Об этом, кроме «кратерного» рисунка на поверхности, как раз свидетельствуют образцы. Теперь учёные не только продвинулись в изучении эволюции Луны, но и задались вопросом о столь долгом её магматизме, ответ на который — большой шаг вперёд в изучении зарождения и развития Солнечной системы.