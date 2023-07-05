Учёные рассказали об океанском «кофе со сливками»

Учёные рассказали, что это не так. На самом деле воды обоих океанов смешиваются на дне, на поверхности это происходит с разной скоростью в разных местах. На этой границе воды Тихого океана более светлые, потому что в них много дождевой мутной воды и уровень солёности ниже. Соответственно, воды Атлантического океана темнее.

Тем не менее, процесс смешения воды очевиден. К тому же специалисты из Университета Сорбонны во Франции говорят, что в этих местах можно заметить подводную турбулентность: ежедневные приливы двигают воду к границе океанов и обратно по неровному дну, вызывая бурление.