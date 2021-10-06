Учёные рассказали об опасном для жизни повышении температуры в городах по всему миру

Как пишет портал Phys.org, за последние десятилетия сотни миллионов людей переехали из сельской местности в города, в которых сейчас проживает более половины населения мира. Там температура обычно выше, чем в сельской местности, из-за редкой растительности и обилия бетона, асфальта и других непроницаемых поверхностей, которые имеют тенденцию задерживать и концентрировать тепло — так называемый эффект городского теплового острова.

В ходе исследования выяснилось, что за последние десятилетия воздействие смертоносной городской жары в мире утроилось. По словам учёных, эта тенденция, которая сейчас затрагивает почти четверть населения мира, является совокупным результатом как повышения температуры в целом, так и бурного роста городского населения.

В ходе исследования учёные объединили инфракрасные спутниковые снимки и показания тысяч наземных приборов для определения максимальных дневных показателей жары и влажности в 13 115 городах с 1983 по 2016 год. Экстремальную температуру определили как 30 градусов по Цельсию или, примерно, 106 по Фаренгейту. Анализ показал, что количество человеко-дней, в течение которых жители городов подвергались воздействию радиации, увеличилось с 40 миллиардов в год в 1983 году до 119 миллиардов в 2016 году — в три раза.

По словам учёных, это исследование может «послужить отправной точкой для определения путей решения местных проблем с жарой», таких как посадка деревьев и модификация крыш с помощью более светлых цветов или растительности, чтобы они не задерживали так много тепла.