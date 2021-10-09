Учёные рассказали об опасности длительного ношения наушников-вкладышей

Об этом пишет научный портал Sciencealert. Как ни странно, но длительное бесконтрольное ношение наушников-вкладышей может вызвать разные неприятные состояния вплоть до воспалительного процесса.

Ушная сера — не грязь, а необходимая природная секреция, защищающая ухо от инфекций, избытка влаги и насекомых. Вблизи отверстия слухового прохода всегда должен быть тонкий слой серы.

Её образование и выведение из уха — постоянный и необходимый процесс: сера образуется из продуктов выделений сальных и потовых желёз, из волосяных фолликул, которые затем задерживают пыль, бактерии, грибки, волоски и отмершие клетки кожи. При этом сера всегда стремится к выходу из уха, очищая его от скопления отмерших клеток кожи и бактерий.

Если сера стоит на месте, начинает скапливаться, что может привести к неприятным последствиям. Например, уплотнить ушную серу до такой степени, что в организме возникает воспаление — пресловутые серные пробки; или длительное нахождение внутриушных устройств задерживают пот и влагу в ушах, делая их более подверженными бактериальным и грибковым инфекциям.

В конце концов наушники создают барьер для естественного выведения ушной серы, что в конечном итоге стимулирует секреторные железы и увеличивает её выработку. К тому же внутриушные устройства снижают общую гигиену ушей: подушечки наушников, как правило, не очищаются должным образом и загрязнены инфекционными агентами.

Эта тема поднимается источником, потому что сейчас всё больше усиливается тенденция к ношению наушников-вкладышей, что грозит развитием вышеперечисленных неприятных состояний и заболеваний. Единственной альтернативой наушникам-вкладышам, как отмечает источник, могут быть стандартные накладные наушники. Но и это, по информации источника, не лучший вариант. Лучше всего, если уши открыты для внешнего воздуха, а любые наушники используются изредка.