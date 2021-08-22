Учёные рассказали об особенностях поведения одиноких мух

Учёные поместили некоторое количество мух в отдельные «помещения», в которых они находились наедине в течение 1-3 или 5-7 дней. Такие сроки были выбраны не случайно: необходима было проверить, зависит ли продолжительность изоляции на состояние подопытных. В итоге оказалось, что если муха находится долго одна, начинает страдать так же, как и человек. Если даже у насекомого есть еда и оно вполне сыто, тем не менее продолжает «заедать» одиночество на фоне почти полного отсутствия сна. Причина — в активной выработке двух гормонов: лимостатина и дросульфакинина, отвечающих за аппетит и сон. Выработка гормонов усиливается как раз в условиях одиночества.

Эксперимент подтвердил догадки учёных, что у дрозофил некоторые социальные механизмы работают также, как и у человека. В дальнейшем планируется изучать активность белков, нейронов и генов дрозофил. И, возможно, это позволит создать препарат для излечения людей от бессонницы и переедания на фоне стресса или одиночества.