Учёные рассказали, почему 536 год был даже хуже 2020-го

Так, например, в этот год вся планета заметно охладела, так как её окутал таинственный туман, сообщает Planet Today. Он окутал Европу, Ближний Восток и часть Азии. В результате этого человечество столкнулось с массовым холодом, ведь практически круглый год температура находилась меньше или около нуля.

Причиной гибельного тумана стало произошедшее в начале года извержение вулкана в Исландии. Оно привело к тому, что около полутора лет на планете практически не было видно света. Усугубилась эта ситуация ещё двумя извержениями, которые произошли в 540 и 547 годах.