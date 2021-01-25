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Учёные рассказали, почему 536 год был даже хуже 2020-го
И, судя по их аргументам, он и вправду сумел обойти прошлый год в плане жизненных тягот
2020 год многие признали худшим за всю историю человечества. Но у учёных есть иное мнение на этот счёт — специалисты рассказали, почему худшим в истории стоит считать всё же не 2020-й, а 536 год.
Так, например, в этот год вся планета заметно охладела, так как её окутал таинственный туман, сообщает Planet Today. Он окутал Европу, Ближний Восток и часть Азии. В результате этого человечество столкнулось с массовым холодом, ведь практически круглый год температура находилась меньше или около нуля.
Причиной гибельного тумана стало произошедшее в начале года извержение вулкана в Исландии. Оно привело к тому, что около полутора лет на планете практически не было видно света. Усугубилась эта ситуация ещё двумя извержениями, которые произошли в 540 и 547 годах.