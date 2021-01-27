Наука и технологии
Сегодня 08:28
Учёные рассказали, почему лунная пыль может вызвать рак у человека
На данный момент у проблемы нет никакого решения
Вполне вероятно, что человечество ещё не скоро сможет обустроить Луну таким образом, чтобы на ней можно было полноценно жить. Одной из причин для этого может стать тот факт, что лунная пыль крайне токсична и может вызвать рак у человека.
Но почему так происходит? Что есть такого в пыли нашего спутника, что вызывает одну из самых страшных болезней? Как оказалось, всё дело в негативной реакции, в которую она вступает с клетками человека. Как пишет Planet Today, со ссылкой на исследование учёных, при контакте с лунной пылью, образовываются гидроксильные радикалы, которые вызывают развитие рака лёгких.
Отмечается, что в ближайшие годы научное сообщество намерено уделить особое внимание данной проблеме. Возможно, благодаря этому уже совсем скоро лунная пыль перестанет быть смертельно опасной для человека.