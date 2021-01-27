Учёные рассказали, почему лунная пыль может вызвать рак у человека

Но почему так происходит? Что есть такого в пыли нашего спутника, что вызывает одну из самых страшных болезней? Как оказалось, всё дело в негативной реакции, в которую она вступает с клетками человека. Как пишет Planet Today, со ссылкой на исследование учёных, при контакте с лунной пылью, образовываются гидроксильные радикалы, которые вызывают развитие рака лёгких.

Отмечается, что в ближайшие годы научное сообщество намерено уделить особое внимание данной проблеме. Возможно, благодаря этому уже совсем скоро лунная пыль перестанет быть смертельно опасной для человека.