Учёные рассказали, почему на шерсти леопардов появляются пятна

Учёные выяснили, что за этот процесс отвечает специальный ген — об этом говорится в их свежей работе, опубликованной в журнале Nature Communications. Если быть точнее, то речь идёт о сигнальной молекуле, кодируемой геном Dkk4. Именно различия в экспрессии молекулы на этапе развития эмбриона и приводят к разнообразию рисунков.

Отметим, что более ранние исследования уже демонстрировали, что цветовые узоры у домашних кошек появляются в период «производства» различных типов пигментов группой соседних волосяных фолликулов. Но до сих пор науке неизвестно, какой именно процесс отвечает за то, какой именно меланин производит волосяной фолликул.