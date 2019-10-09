Учёные рассказали, почему нельзя заставлять детей худеть

Ученые выяснили, что те родители, которые принуждают своих детей к соблюдению диеты, могут на самом деле наоборот повысить их шансы на ожирение в более позднем возрасте. Не в последнюю очередь это связано с повышенным риском расстройств пищевого поведения.

”Родители желают своим детям только лучшего. Они хотят, чтобы их чада были настолько здоровы, насколько это возможно, но при этом частенько совершают ошибку в использовании слов, заставляя ребенка испытывать чувство вины или стыда. При этом в таком состоянии дети еще менее способным меняться, так как внутренне они чувствует себя подавлено”, — рассказала одна из авторов исследования.