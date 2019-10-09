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Учёные рассказали, почему нельзя заставлять детей худеть
Благими намерениями, как говорится
Определенная часть детей в подростковом возрасте резко набирают вес. Родители пытаются бороться с этим по-разному, но, как показало новое исследование, иногда принуждение подростка к диете или похудению может нанести ему вред.
Ученые выяснили, что те родители, которые принуждают своих детей к соблюдению диеты, могут на самом деле наоборот повысить их шансы на ожирение в более позднем возрасте. Не в последнюю очередь это связано с повышенным риском расстройств пищевого поведения.
”Родители желают своим детям только лучшего. Они хотят, чтобы их чада были настолько здоровы, насколько это возможно, но при этом частенько совершают ошибку в использовании слов, заставляя ребенка испытывать чувство вины или стыда. При этом в таком состоянии дети еще менее способным меняться, так как внутренне они чувствует себя подавлено”, — рассказала одна из авторов исследования.
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