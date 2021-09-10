Учёные рассказали причинах появления новых вирусов в США

Как отмечается, коренные американцы никогда не сталкивались в африканскими вирусами, которые начали попадать в США посредством работорговли. Этими вирусами оказались оспа, эпидемический паротит и корь. Также специалисты подчеркнули, что миллионы людей в Северной Америке умерли из-за вспышек гепатита В и парвовируса В19, которые уходят корнями в Африку. «Эпидемии, которые бушевали в Америке в период активной работорговли, были спровоцированы сразу несколькими вирусами. В этом одна из причин очень высокой смертности среди коренного американского населения», – сказано в отчёте исследования.

Также специалисты подчеркнули, что смертность коренных американцев от вспышек искусственно завезённых вирусов из-за работорговли, до сих пор плохо изучена.