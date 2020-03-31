Учёные рассказали, сколько людей могут умереть, если все страны откажутся от изоляции

Для этого эксперты провели исследование, во время которого было составлено два базовых пути распространения коронавируса нового типа. Так, если первый сценарий предусматривает отказ от изоляции, тогда как согласно второму люди придерживаются самоизоляции. Для составления прогноза вытекающих последствий учеными была составлена база данных из 177 стран, в которых находилась информация о схемах контактов между людьми разных возрастов, а также соотношение данных показателей с тяжестью коронавируса в стране.

По данным ученых, в текущем году от коронавируса, в случае отказа всех стран от изоляции, могут умереть порядка 40 млн людей. Однако если люди минимизируют социальные контакты на 40%, в то время как пожилые на 60% - данный показатель может быть снижен как минимум вдвое. В то же время своевременное сокращение контактов на 75-80% позволит, по данным ученых, спасти более 39 млн жизней. Однако ученые отметили, что положительный прогноз рассчитан лишь на случай изолирования людей на ранней стадии развития эпидемии.