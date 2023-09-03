Учёные рассказали, смог бы космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружить жизнь на Земле

Согласно новому исследованию, космический телескоп «Джеймс Уэбб» мог бы обнаружить молекулы, указывающие на наличие жизни, если бы Земля была экзопланетой.

Исследование базируется на данных, полученных канадским спутником SCISAT. Эти данные включают в себя высокоразрешенные спектры солнечного света, проходящего через безоблачные участки атмосферы Земли.

Учёные выявили ряд натуральных и синтетических молекул, включая кислород и метан, которые являются сильными индикаторами жизни.

Следующим этапом исследования стало «зашумление» данных и их анализ на низком разрешении, имитируя условия, при которых JWST наблюдал бы экзопланету на расстоянии десятков световых лет.

Результаты показали, что даже при таких «шумных» условиях сигнал-шумовое отношение остаётся достаточно высоким для идентификации многих молекул.

Данное исследование открывает новые перспективы в поиске жизни на экзопланетах. Если JWST сможет обнаружить кислород, органические молекулы и синтетические молекулы, такие как хлорфторуглероды, в атмосфере ближайшей экзопланеты, это будет означать, что на ней присутствует или присутствовала разумная цивилизация.