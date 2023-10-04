Учёные разделили интернет-зависимость на пять категорий

16:08, 04 октября 2023
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Учёные разделили интернет-зависимость на пять категорийСвязи между полом и зависимостью обнаружено не было
Учёные из Университета Суррея разработали новую систему классификации интернет-зависимости, разделив её на пять категорий.
Каждая из этих категорий заметно отличается от любой другой и может похвастаться немалым охватом среди населения планеты:
- Случайные пользователи (14,86%): заходят в интернет для конкретных задач и быстро выходят.
- Начальные пользователи (22,86%): часто проводят в Сети больше времени, чем планировали, и иногда забывают о бытовых делах.
- Экспериментаторы (21,98%): чувствуют беспокойство или тревогу, когда не подключены к Интернету.
- Зависимые в отрицании (17,96%): проявляют признаки зависимости, такие как заведение новых отношений в Интернете, но не признают свою зависимость.
- Зависимые (22,36%): открыто признают свою интернет-зависимость и осознают её негативное воздействие на их жизнь.
Для создания данной классификации, исследователи анализировали интернет-поведение 796 человек. Оказалось, что молодые люди (до 24 лет) проводят в среднем шесть часов в день в Сети, в основном используя смартфоны.
Старшее поколение (старше 24 лет) проводит онлайн в среднем 4,6 часа в день. Учёные не обнаружили связи между полом и интернет-зависимостью.