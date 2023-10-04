Учёные разделили интернет-зависимость на пять категорий

Каждая из этих категорий заметно отличается от любой другой и может похвастаться немалым охватом среди населения планеты:

Случайные пользователи (14,86%): заходят в интернет для конкретных задач и быстро выходят.

Начальные пользователи (22,86%): часто проводят в Сети больше времени, чем планировали, и иногда забывают о бытовых делах.

Экспериментаторы (21,98%): чувствуют беспокойство или тревогу, когда не подключены к Интернету.

Зависимые в отрицании (17,96%): проявляют признаки зависимости, такие как заведение новых отношений в Интернете, но не признают свою зависимость.

Зависимые (22,36%): открыто признают свою интернет-зависимость и осознают её негативное воздействие на их жизнь.

Для создания данной классификации, исследователи анализировали интернет-поведение 796 человек. Оказалось, что молодые люди (до 24 лет) проводят в среднем шесть часов в день в Сети, в основном используя смартфоны.

Старшее поколение (старше 24 лет) проводит онлайн в среднем 4,6 часа в день. Учёные не обнаружили связи между полом и интернет-зависимостью.