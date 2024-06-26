Учёные разгадали феномен зафиксированного в 2022 году огромного полярного сияния

Это явление зафиксировали наземные камеры в Норвегии в 2022 году, а его источник не был понятен до настоящего времени.

Как оказалось, на Земле было зафиксировано полярное дождевое сияние — крайне редкое явление, обусловленное солнечным «штилем». Учёные сообщили, что изученные ими данные с наземных камер и спутников подтвердили гипотезу о «полярном дожде», возникающем при прохождении электронов из солнечной короны через атмосферу Земли над полярным регионом.

Исследователи пришли к выводу, что через атмосферу прошёл сверхтепловой поток электронов при плотности солнечного ветра 0,5 кубических см. Кроме того, что это очень редкое явление, «полярный дождь», как правило, невозможно увидеть невооружённым глазом, а только при наличии специального оборудования. Но практически полное отсутствие солнечного ветра позволило зафиксировать поток электронов из солнечной короны на обычные камеры.