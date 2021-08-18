Учёные разгадали историю жизни аляскинского мамонта по его бивню

В изученном бивне нашли скопления изотопов с резким изменением состава, что показало направления, в которых животное двигалось. Также выяснилось, что мамонт «находил» расстояние в два экватора. Для этого провели исследования слоёв бивня, соответствующих разному возрасту, и сравнили уровень стронция, кислорода и других элементов с картами изотопов различных местностей, чтобы понять, где мамонт мог побывать.

Также учёные поняли, в каком возрасте происходили изменения в жизни животного. В 15 лет он ушёл из стада, а в 28 — умер, вероятнее всего, от голода.