Наука и технологии
11:38, 22 декабря 2022
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Учёные разгадали секрет выживания некоторых микроорганизмов в кипящей кислоте

Всё дело в загадочном белке

На первый взгляд, серные источники Йеллоустоунского парка в США выглядят совершенно непригодными для жизни. Но несмотря на это, в них вполне успешно существуют микроорганизмы.

Учёные разгадали секрет выживания некоторых микроорганизмов в кипящей кислоте

Фото: Planet of Hotels

Свежее исследование учёных показало, каким образом им удаётся выживать в таких условиях. Оказалось, что всё дело в ранее неизвестном белке, который формировал чрезвычайно прочные волосоподобные структуры.

Эти «волосы» состоят из отдельных сегментов, которые напоминают по своей форме головастиков. При этом «хвост» одного сегмента вставляется в «голову» следующего. Такая конструкция позволила отдельным клеткам археев объединиться в прочную биопленку, защищающую от внешнего воздействия.

Отметим, что в 2021 году в Сети появилась информация о том, что в одном из геотермальных источников Йеллоустоунского национального парка умер турист — он упал в кислотный источник, после чего его тело растворилось всего за ночь.

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