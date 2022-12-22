Учёные разгадали секрет выживания некоторых микроорганизмов в кипящей кислоте

Свежее исследование учёных показало, каким образом им удаётся выживать в таких условиях. Оказалось, что всё дело в ранее неизвестном белке, который формировал чрезвычайно прочные волосоподобные структуры.

Эти «волосы» состоят из отдельных сегментов, которые напоминают по своей форме головастиков. При этом «хвост» одного сегмента вставляется в «голову» следующего. Такая конструкция позволила отдельным клеткам археев объединиться в прочную биопленку, защищающую от внешнего воздействия.

Отметим, что в 2021 году в Сети появилась информация о том, что в одном из геотермальных источников Йеллоустоунского национального парка умер турист — он упал в кислотный источник, после чего его тело растворилось всего за ночь.