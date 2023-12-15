Учёные разработали антибактериальное покрытие с серебром

Российские и бразильские учёные совместно создали новый материал, который может быть использован в инфекционных и хирургических отделениях. Он содержит глинистый материал с добавлением наночастиц серебра и фосфорномолибденовой кислоты. Этот материал может стать альтернативой традиционным антибиотикам, эффективно уничтожая патогенные бактерии и их биоплёнки.

Учёные предложили использовать разработку в составе красок и покрытий для обработки предметов в быту, мебели и инструментов. Он также может найти применение в медицине, включая создание медицинских имплантов. Антибактериальные свойства материала были подтверждены в лабораторных условиях, где он эффективно подавлял рост бактерий и биоплёнок, превосходя обычные растворы наночастиц серебра.

Разработчики отмечают, что материал требует более высокой концентрации, чем традиционные антибиотики, но он идеально подходит для локального использования. Это может быть полезно для предотвращения распространения бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам, особенно в инфекционных и хирургических стационарах. В будущем учёные планируют работать над внедрением материала в медицинские практики, такие как в составе костных цементов или на поверхности имплантов, для улучшения их приживаемости и предотвращения инфекций после операций.