Учёные разработали диету для профилактики болезни Альцгеймера

Как отмечается, у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, в головном мозге есть характерные признаки. Амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки появляются как ранний сигнал развивающейся болезни. Но последние исследования показали, что такие изменения в мозге могут быть не единственными причинами болезни, и что такая простая вещь, как диета, может изменить когнитивную устойчивость к деменции.

Учёные проводили исследования с 1997 года с участием добровольцев, которым на начало исследования была диагностирована болезнь Альцгеймера. По условиям исследования пациенты отчитывались о своём регулярном рационе. Разумеется, режим питания, состав блюд были подобраны в связи с исследованием. Выяснилось, что у участников исследования болезнь Альцгеймера не развивалась, и это было связано именно с диетой. После этого был внесен вердикт о реальной эффективности такой диеты в отношении болезни Альцгеймера.

Это простая средиземноморская диета, состоящая из большого количества овощей, преимущественно листовых, ягод, орехов, оливкового масла, цельного зерна и рыбы. Такая диета обеспечивает эффективную защиту мозга от деменции.

Отмечается, что учёные намерены дальше изучать воздействие диеты MIND на связь с развитием болезни Альцгеймер. В переводе на русский язык диета так и называется «Средиземноморская диета для лечения нейродегенеративной задержки»