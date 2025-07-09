Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2025, 00:00
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Учёные разработали ИИ-модель для поиска и отслеживания стареющих клеток

Метод показал высокую эффективность
Специалисты по ортопедической хирургии из медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете разработали технологию под названием «ядерный морфометрический конвейер» (NMP) на базе искусственного интеллекта. Разработка позволяет точно отслеживать стареющие (сенесцентные) клетки в организме.
Учёные разработали ИИ-модель для поиска и отслеживания стареющих клеток

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Сенесцентные клетки, накапливающиеся с возрастом и после травм, являются факторами возрастных заболеваний, таких как онкология и болезни сердца. Предложенный учёными метод NMP обучает ИИ анализировать клетки по их физическим характеристикам, определяя индекс старения от -20 до +20.

Исследования на мышах подтвердили эффективность в различении здоровых и больных клеток, а также отслеживании изменений в различных типах клеток во время заживления мышечной травмы. В конечном тесте было выявлено, что количество стареющих клеток хряща у старых мышей с остеоартритом было значительно выше, чем у молодых и здоровых особей.

Нью-Йоркский университет подал заявку на патент на NMP, что может ускорить исследования по старению и испытания новых лекарств для устранения стареющих клеток. Учёные в настоящее время разрабатывают механизм работы метода, включая обучение компьютерных систем анализу клеток животных, подвергнутых воздействию химических веществ для имитации процессов старения человека.