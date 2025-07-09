Учёные разработали ИИ-модель для поиска и отслеживания стареющих клеток

Сенесцентные клетки, накапливающиеся с возрастом и после травм, являются факторами возрастных заболеваний, таких как онкология и болезни сердца. Предложенный учёными метод NMP обучает ИИ анализировать клетки по их физическим характеристикам, определяя индекс старения от -20 до +20.

Исследования на мышах подтвердили эффективность в различении здоровых и больных клеток, а также отслеживании изменений в различных типах клеток во время заживления мышечной травмы. В конечном тесте было выявлено, что количество стареющих клеток хряща у старых мышей с остеоартритом было значительно выше, чем у молодых и здоровых особей.

Нью-Йоркский университет подал заявку на патент на NMP, что может ускорить исследования по старению и испытания новых лекарств для устранения стареющих клеток. Учёные в настоящее время разрабатывают механизм работы метода, включая обучение компьютерных систем анализу клеток животных, подвергнутых воздействию химических веществ для имитации процессов старения человека.