Учёные разработали искусственную почку, работающую от кровяного давления

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Учёные разработали искусственную почку, работающую от кровяного давленияДля её использования больше ничего не надо
Специалисты из Калифорнийского университета разработали биоимплант почки. Устройство работает от кровяного давления и не зависит от батареек или других источников питания.
Искусственная почка успешно прошла доклинические испытания и уже используется в клинической практике. Как сообщается, устройство позволит улучшить качество жизни людей, имеющих хроническую почечную недостаточность, и способно заменить аппарат диализа. Ценность биоимпланта в том, что он основан на кремниевом гемофильтре, очищающем кровь, также в нём содержатся настоящие клетки человеческой почки, отвечающие за регуляцию электролитов в крови.
Важный момент при использовании этих почек – нет необходимости принимать препараты для нормализации иммунного ответа. Специалисты добились естественной и адекватной реакции иммунитета на устройство.