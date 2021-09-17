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Учёные разработали искусственную почку, работающую от кровяного давления

Для её использования больше ничего не надо

Специалисты из Калифорнийского университета разработали биоимплант почки. Устройство работает от кровяного давления и не зависит от батареек или других источников питания.