Наука и технологии
20:51, 06 мая 2023
1 мин.

Учёные разработали крошечный светодиод, превращающий смартфон в голографический микроскоп

Устройство назвали революцией в фотонике

Учёные из исследовательского проекта SMART разработали рекордно крошечный кремниевый светодиод площадью 0,14 мкм², диаметром 400 нм. На его основании создали миниатюрный голографический микроскоп.

Инновационное устройство можно встроить в обычный смартфон. Такой микроскоп обеспечивает разрешение получаемого изображения до 20 мкм, что сравнимо с размером клетки эпидермиса или крови — лейкоцита.

Разработку уже назвали прорывом в фотонике, который принесёт пользу в использовании энергоэффективных источников света и улучшения работы фотонных чипов.

Новости партнеров
Новости партнеров