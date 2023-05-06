Учёные разработали крошечный светодиод, превращающий смартфон в голографический микроскоп

20:51, 06 мая 2023
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Учёные разработали крошечный светодиод, превращающий смартфон в голографический микроскопУстройство назвали революцией в фотонике
Учёные из исследовательского проекта SMART разработали рекордно крошечный кремниевый светодиод площадью 0,14 мкм², диаметром 400 нм. На его основании создали миниатюрный голографический микроскоп.
Инновационное устройство можно встроить в обычный смартфон. Такой микроскоп обеспечивает разрешение получаемого изображения до 20 мкм, что сравнимо с размером клетки эпидермиса или крови — лейкоцита.
Разработку уже назвали прорывом в фотонике, который принесёт пользу в использовании энергоэффективных источников света и улучшения работы фотонных чипов.