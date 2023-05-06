Учёные разработали крошечный светодиод, превращающий смартфон в голографический микроскоп

Инновационное устройство можно встроить в обычный смартфон. Такой микроскоп обеспечивает разрешение получаемого изображения до 20 мкм, что сравнимо с размером клетки эпидермиса или крови — лейкоцита.

Разработку уже назвали прорывом в фотонике, который принесёт пользу в использовании энергоэффективных источников света и улучшения работы фотонных чипов.