Учёные разработали квантовый чип для моделирования сложных молекул

Квантовый чип способен точно имитировать квантовые эффекты, такие как суперпозиция и запутанность, которые трудно моделировать классическими методами. Разработка включает 16 кубитов и использует фотонные сети с сжатыми вакуумными квантовыми источниками для исследования молекулярных вибронных спектров.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, открывает новые возможности для решения сложных задач в квантовой химии, таких как моделирование больших белковых структур и оптимизация молекулярных реакций. Эта технология также обещает улучшить точность и скорость симуляций, выходящих за пределы возможностей классических компьютеров.