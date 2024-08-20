Учёные разработали квантовый чип для моделирования сложных молекул

Опубликовано 20 августа 2024, 06:00
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Учёные разработали квантовый чип для моделирования сложных молекулРазработка включает 16 кубитов
Ученые из Гонконгского политехнического университета разработали первый в мире квантовый чип для симуляции молекулярных спектров. Эта разработка позволяет эффективно моделировать сложные молекулы, что было невозможно с помощью традиционных суперкомпьютеров.
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Квантовый чип способен точно имитировать квантовые эффекты, такие как суперпозиция и запутанность, которые трудно моделировать классическими методами. Разработка включает 16 кубитов и использует фотонные сети с сжатыми вакуумными квантовыми источниками для исследования молекулярных вибронных спектров.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, открывает новые возможности для решения сложных задач в квантовой химии, таких как моделирование больших белковых структур и оптимизация молекулярных реакций. Эта технология также обещает улучшить точность и скорость симуляций, выходящих за пределы возможностей классических компьютеров.