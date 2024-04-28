Учёные разработали математическую функцию для диагностики болезней мозга

Учёные разработали функцию для определения энтропии сигнала, которая поможет классифицировать и анализировать данные с электроэнцефалограмм. Это важно для выявления нарушений в работе мозга, таких как эпилепсия и деменция. Существует много способов измерения энтропии, которые подходят для разных задач, например, для анализа звуков или биомедицинских данных.

Учёные из нескольких университетов разработали математическую функцию, которая помогает определить, какая из энтропий лучше всего подходит для классификации сигналов. Они сравнили нечёткую энтропию и энтропию нейронной сети и обнаружили, что комбинация обеих методов позволяет более точно классифицировать сигналы и выявлять нарушения в работе мозга.

Эта новая разработка будет полезна для создания новых технологий, таких как интерфейс «мозг-компьютер», который позволяет анализировать биологические сигналы организма. Учёные также планируют дальнейшее совершенствование методов классификации сигналов с использованием энтропийных функций и нейронных сетей.