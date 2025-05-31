Учёные разработали мягких роботов, выползающих из 3D-принтера после печати

Роботы печатаются с пневматическими приводами-актуаторами, созданными по биомиметическим принципам, и напоминают четвероногих существ. Разработка предлагает потенциальные решения для инженерных задач и биомедицинских технологий — на базе мягких машин могут создаваться медицинские микророботы.

Проект, возглавляемый аспирантом Максом Гепнером, использует доступные компоненты и быстрое прототипирование «для настоящей революции в производстве роботов». По словам учёного, разработка прокладывает путь к экономически эффективному производству.

Хотя концепция мягкой робототехники с использованием гибких материалов не нова, эта разработка представляет собой значительный прогресс в данной области, «объединяя научную фантастику с реальностью и открывая новые возможности для работы в экстремальных условиях и медицинской робототехники», отмечает издание Techxplor.