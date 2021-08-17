Учёные разработали нейропротез человеческой кисти, похожий на надувную игрушку

С его помощью можно не только хватать, но и чувствовать предмет

Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) и Шанхайского университета Цзяо Тун разработали мягкий, лёгкий и потенциально недорогой нейропротез руки, напоминающий по форме надувную игрушку. Исследователи обнаружили, что протез, разработанный с системой тактильной обратной связи, восстанавливает определённые примитивные ощущения в культе добровольца.