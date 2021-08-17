Учёные разработали нейропротез человеческой кисти, похожий на надувную игрушку

Наука и технологии
Сегодня в 19:35
Учёные разработали нейропротез человеческой кисти, похожий на надувную игрушкуС его помощью можно не только хватать, но и чувствовать предмет
Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) и Шанхайского университета Цзяо Тун разработали мягкий, лёгкий и потенциально недорогой нейропротез руки, напоминающий по форме надувную игрушку. Исследователи обнаружили, что протез, разработанный с системой тактильной обратной связи, восстанавливает определённые примитивные ощущения в культе добровольца.
Как отмечает источник, участники экспериментов проделывали простые действия, которые естественны в быту — наливали сок из пака или бутылки, гладили животных, застёгивали молнию на сумке, брались за ручку чемодана. При этом испытывали те же ощущения, если бы делали всё настоящей конечностью.
Протез не имеет встроенных электромоторов, работает по принципу нагнетания пневматической системы, а сделан из экологичного эластомера. Отмечается, что стоимость сборки опытного образца составила 500 долларов, что значительно дешевле коммерческих протезов. Учёные хотят продолжить работу над совершенствованием изделия.