Учёные разработали нейросеть для определения дефектов на линиях электропередач

Нейросети стали неотъемлемой частью нашей жизни, применяясь во многих областях, включая промышленность. В ПНИПУ создали программу, использующую нейросеть для обнаружения дефектов на различных объектах, таких как линии электропередач и нефтепроводы.

Проект был представлен на конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии» в 2023 году. Учёные разработали программный комплекс, который позволяет быстро и точно находить дефекты на таких объектах, чтобы предотвращать аварии и потери.

Программа использует нейросеть для анализа изображений, полученных с камеры, и определяет наличие повреждений. Это сокращает время и ресурсы, необходимые для обнаружения дефектов, делая процесс более эффективным и доступным.