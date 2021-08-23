Наука и технологии
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Учёные разработали нейросеть по принципу работы человеческого мозга

Она справилась с некоторыми тестами для проверки памяти
Специалисты из Монреальского неврологического института-госпиталя и Института искусственного интеллекта Квебека построили нейросеть по тому же принципу, по которому функционирует человеческий мозг. Построенная по такой модели нейросеть показала отклик на когнитивную нагрузку, который никогда не давали стандартные системы.
Учёные разработали нейросеть по принципу работы человеческого мозга

Учёные изучили данные множества исследований магнитно-резонансной томографии, на их основе реконструировали паттерны мозговых связей и построили систему модулей ввода-вывода, похожую на настоящий мозг. Для проверки качества связей отошли от простой побитной фиксации данных. Поэтому систему протестировали на то, как она справится с запоминаем и интерпретацией полученной информации.

Как отмечает источник, в итоге учёные пришли к выводу что нейроморфная система, которую они построили по образцу мозговых связей человека, справляется с когнитивной нагрузкой лучше, чем это делают нейросети без привязки к организации реальных мозговых связей человека.

Авторы проекта утверждают, что он уникален, и дальнейшие эксперименты должны приблизить специалистов к созданию лучшего искусственного интеллекта. «В проекте объединены две мощные научные дисциплины. У неврологии и искусственного интеллекта общие корни, но в последнее время они разошлись. Использование искусственных нейросетей поможет нам понять, как структура мозга обеспечивает реализацию его функций. В свою очередь, использование эмпирических данных для создания нейросетей откроет принципы проектирования для создания лучшего искусственного интеллекта. Таким образом, эти области помогут друг другу и обогатят наше понимание мозга», — отметил один из авторов проекта Братислав Мисич.