Учёные разработали нейросеть по принципу работы человеческого мозга

Учёные изучили данные множества исследований магнитно-резонансной томографии, на их основе реконструировали паттерны мозговых связей и построили систему модулей ввода-вывода, похожую на настоящий мозг. Для проверки качества связей отошли от простой побитной фиксации данных. Поэтому систему протестировали на то, как она справится с запоминаем и интерпретацией полученной информации.

Как отмечает источник, в итоге учёные пришли к выводу что нейроморфная система, которую они построили по образцу мозговых связей человека, справляется с когнитивной нагрузкой лучше, чем это делают нейросети без привязки к организации реальных мозговых связей человека.

Авторы проекта утверждают, что он уникален, и дальнейшие эксперименты должны приблизить специалистов к созданию лучшего искусственного интеллекта. «В проекте объединены две мощные научные дисциплины. У неврологии и искусственного интеллекта общие корни, но в последнее время они разошлись. Использование искусственных нейросетей поможет нам понять, как структура мозга обеспечивает реализацию его функций. В свою очередь, использование эмпирических данных для создания нейросетей откроет принципы проектирования для создания лучшего искусственного интеллекта. Таким образом, эти области помогут друг другу и обогатят наше понимание мозга», — отметил один из авторов проекта Братислав Мисич.