Учёные разработали нейростимулятор для повышения концентрации внимания

Профессор Рой Кадош отметил, что система позволяет безопасно и эффективно повышать способность концентрироваться в домашних условиях, что открывает новые перспективы для развития когнитивных навыков.

Исследователи обнаружили, что транскраниальная стимуляция мозга влияет на поведение и когнитивные функции. Но эффективность нейростимулятора отличается у разных людей, что решается адаптацией ИИ под индивидуальные особенности мозга.

Для разработки системы учёные привлекли 100 добровольцев, которые прошли тесты на внимание и испытали стимуляцию с использованием электрических импульсов. В ходе эксперимента измерялись физиологические параметры, которые использовались для обучения ИИ.

Последующие тесты показали, что система улучшила концентрацию участников с низким уровнем внимания на 10%, что в 2 раза больше, чем при обычной стимуляции. Учёные надеются, что ИИ-системы помогут лучше концентрироваться на учёбе и работе.

«Многие вещи в современном мире конкурируют за внимание человека. Нам удалось показать, что мы можем безопасным и эффективным образом улучшить способность индивида концентрировать внимание при помощи системы стимуляции мозга, которой можно самостоятельно пользоваться на дому. Это открывает новые возможности для улучшения когнитивных способностей и навыков человека», — приводить пресс-служба слова профессора Университета Суррея Роя Кадош.