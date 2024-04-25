Учёные разработали «неубиваемое» покрытие для промышленного оборудования

Учёные из Донского государственного технического университета разработали технологию, которая может значительно увеличить срок службы оборудования и защитить его от коррозии. Эта технология основана на уникальном методе нанесения защитных покрытий с использованием сложного акустического поля. Она позволяет создавать износостойкие покрытия, которые в десять раз увеличивают ресурс работы оборудования.

Применяемые компоненты, такие как карбиды и интерметаллиды, делают покрытие крайне эффективным и износостойким. Это аморфное покрытие прочно держится на поверхности оборудования и обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Учёные уже успешно применили это покрытие на ножах для резки металлических листов, увеличив ресурс работы оборудования в 4-10 раз и сократив время простоя цехов.

Эта технология может быть использована в различных областях, таких как медицина, транспортное машиностроение, авиастроение и энергетика. Она позволяет увеличить ресурс работы деталей и инструментов, сократить расходы на обслуживание и профилактику, что делает её перспективной для широкого круга предприятий и отраслей промышленности.