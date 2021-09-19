Учёные разработали первый в мире процессор на основе ДНК

Как отмечает источник, ДНК-процессор разработан специально для накопителей, работающих по этому же принципу. Сейчас чип может выполнять самые простые логические операции.

Как отмечается, раньше учёные пытались создать накопители на основе макромолекул ДНК, но появилась проблема записи и хранения данных на такие устройства. Потому что принцип работы молекул ДНК и основанных на них устройств требует «своего» подхода. Новый процессор и призван решить эту проблему.