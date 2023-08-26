Учёные разработали препараты для растений, позволяющие им расти на загрязненной почве

Группа учёных из России и Индии разработала способ, позволяющий растениям выживать в почвах, которые загрязнены тяжёлым металлом, кадмием. Кадмий — это опасный металл, который может наносить вред экосистемам и здоровью человека. Учёные создали биопрепараты на основе биочара и ризобактерий, которые помогают растениям справляться с загрязнёнными почвами и повышают их продуктивность. Этот метод может быть полезен для стран с развитой металлургической промышленностью, особенно в засушливых регионах.

Проект, проведённый учёными из Уральского федерального университета, решает проблему загрязнения почвы кадмием, которая особенно актуальна в районах с интенсивным сельским хозяйством и высоким спросом на продукты питания. Учёные изготовили биопрепараты, добавив к биочару чистые культуры ризобактерий. Эти биопрепараты не только способствовали росту растений, но и предотвращали накопление кадмия в их биомассе.

Кроме того, разработка имеет потенциал для утилизации растительных отходов при производстве биочара и, возможно, для создания биотоплива, что способствует уменьшению загрязнения окружающей среды и стимулирует экономический рост в России. Этот проект демонстрирует, как научные исследования могут привести к устойчивым и экологически дружественным решениям в сельском хозяйстве и промышленности.