Учёные разработали «самовосстанавливающееся» стекло

Халькогенидные стекла, содержащие элементы серы, селена и теллура, обладают уникальными оптическими свойствами и используются в инфракрасных системах. Исследователи обнаружили, что после облучения гамма-лучами, вызывающего микроскопические дефекты, стекло восстанавливается при комнатной температуре.

Эти стекла могут быть полезны в экстремальных условиях, таких как космическое пространство или радиоактивные объекты. Полученные данные открывают новые возможности для изучения и применения самовосстанавливающихся материалов в различных областях, включая инфракрасные системы и радиационные датчики.

Результаты исследования подчеркивают важность междисциплинарного сотрудничества и могут привести к значительным достижениям в области материаловедения.