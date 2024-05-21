Учёные разработали смолу для 3D-печати глазных имплантов

Внутриглазные линзы необходимы людям с катарактой, а также могут корректировать близорукость, дальнозоркость и возрастные изменения зрения. Ведущий исследователь доктор Арам Саид отметил, что впервые удалось создать смолу, пригодную для печати таких устройств.

Новый метод позволяет изготавливать линзы быстрее, точнее и с учетом индивидуальных особенностей глаза пациента. Это может значительно улучшить качество зрения и комфорт после операции. В перспективе технология 3D-печати может сделать линзы доступнее и дешевле, особенно в удаленных и экономически неблагополучных районах.