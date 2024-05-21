Учёные разработали смолу для 3D-печати глазных имплантов

Опубликовано 21 мая 2024, 04:30
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Учёные разработали смолу для 3D-печати глазных имплантовНапример, для лечения катаракты
Ученые из Университета Восточной Англии разработали новую смолу для 3D-печати внутриглазных имплантов. Новая разработка обещает улучшить производство глазных линз, используемых при операциях на катаракту и для коррекции зрения.
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Внутриглазные линзы необходимы людям с катарактой, а также могут корректировать близорукость, дальнозоркость и возрастные изменения зрения. Ведущий исследователь доктор Арам Саид отметил, что впервые удалось создать смолу, пригодную для печати таких устройств.
Новый метод позволяет изготавливать линзы быстрее, точнее и с учетом индивидуальных особенностей глаза пациента. Это может значительно улучшить качество зрения и комфорт после операции. В перспективе технология 3D-печати может сделать линзы доступнее и дешевле, особенно в удаленных и экономически неблагополучных районах.