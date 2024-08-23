Учёные разработали средство для долгосрочной защиты зданий от огня

Новый гель состоит из супервпитывающих полимеров и частиц кремнезема. Когда гель наносится на поверхность, он набухает и образует толстый, влажный щит, который защищает от огня.

Исследователи провели серию экспериментов, чтобы оценить эффективность нового геля. Они наносили его на деревянные поверхности и подвергали их воздействию открытого пламени. Результаты показали, что гель обеспечивает защиту от огня в течение более семи минут, в то время как коммерческие аналоги теряют свою эффективность через 90 секунд.

По словам ученых, гель образует аэрогелевый щит, который рассеивает тепло и защищает поверхность от огня.

Новый гель является безопасным для окружающей среды и может быть легко удален после пожара. Ученые планируют провести дальнейшие испытания и оценить эффективность геля в реальных условиях лесных пожаров.