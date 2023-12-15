Учёные разработали технологию создания электроники из нанотрубок

Российские и китайские учёные представили метод создания двумерных наноматериалов из углеродных нанотрубок, пригодных для использования в оптоэлектронике и фотонике. Этот метод позволяет управляемо создавать материалы с различными оптическими свойствами, что делает их идеальной основой для сверхчувствительных сенсоров и других приборов. Основой для этих приборов станут двумерные материалы, состоящие из выровненных углеродных нанотрубок, созданных с использованием разработанного метода, который позволяет контролировать структуру материала.

Углеродные нанотрубки представляют собой уникальный материал, их выравнивание вдоль определённого направления ранее было сложной задачей. Согласно исследователям, их новый подход позволяет создавать выровненные углеродные нанотрубки, обладающие желаемыми свойствами. Первые эксперименты с двумерными материалами показали, что они обладают уникальной физической характеристикой, изменяя свет и другие электромагнитные волны в широком спектре от ультрафиолета до инфракрасного излучения.

Учёные разработали метод, позволяющий подбирать оптимальную структуру двумерной плёнки из углеродных нанотрубок для проведения различных манипуляций с электромагнитными волнами. Это ускорит и удешевит разработку и промышленное производство двумерных углеродных материалов, таких как выровненные нанотрубки.