Учёные разработали устройство для создания «жидкого света»

Российские и европейские учёные разработали новый прибор для создания «жидкого света» — уникальных квантовых структур, где свет сцеплен с материей. Этот прибор позволяет управлять свойствами и поведением таких структур с помощью лазерных вспышек или электрических импульсов. По мнению специалистов из Университета ИТМО, эти разработки могут быть использованы в новых вычислительных системах, таких как оптические компьютеры и нейронные сети, что повысит эффективность работы устройств и снизит потребление энергии.

Учёные отмечают, что их разработка основана на использовании экситон-поляритонов — особых квазичастиц, образованных от соединения электронов и «дырок» с частицами света. Ранее считалось, что такие структуры могут существовать только при очень низких температурах, но исследователям удалось показать возможность их создания и при комнатной температуре. Это открытие открывает новые перспективы для разработки электронных устройств, где «жидкий свет» может использоваться для передачи информации.

Созданная система позволяет не только управлять формированием экситон-поляритонов, но и контролировать их взаимодействие и свойства. Это делает возможным использование её в оптических переключателях, модуляторах и коммутаторах, что позволяет эффективно обрабатывать и направлять потоки информации в интегральных схемах и микрочипах.