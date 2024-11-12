Учёные разработали вещество для борьбы с засухой

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вместе с коллегами из Китая разработали экологичный полимер на основе коровьего навоза, способный удерживать влагу в почве. Разработка, по их словам, увеличивает водоудерживающую способность почвы в два-три раза, что особенно важно для засушливых регионов. Полимер помогает удерживать влагу за счет содержания лигноцеллюлозы – вещества, которое в изобилии присутствует в коровьем навозе и обогащает почву полезными элементами.

Основное преимущество нового полимера – его доступность и низкая стоимость производства, так как он изготовлен из сельскохозяйственных отходов. Полимер отличается высокой экологической адаптивностью и подходит как для кислых, так и для щелочных почв. По словам профессора Евгения Абакумова из СПбГУ, разработка также решает проблему утилизации навоза, что важно для крупных агрохолдингов. Полимер не только удерживает влагу до 120 часов, но и улучшает пористую структуру почвы, что способствует росту и выживанию растений в засушливых условиях.

Эксперименты показали, что растения, выращенные с использованием полимера, лучше переживают засуху и имеют почти в 2,5 раза больший вес. Ученые отмечают, что данный подход помогает бороться с дефицитом влаги и открывает новые возможности для устойчивого сельского хозяйства.