Учёные разведают прошлое Венеры при помощи нового космического аппарата

DAVINCI, так назвали зонд, отправят на Венеру в рамках новой одноименной американской миссии — первой, которая войдет в атмосферу Венеры за более чем 40 лет. Цель — исследовать планету, чтобы изучить ее атмосферный состав и лучше понять образование этой самой атмосферы. Планируется, что зонд запустят в 2029 году.



Зонд будет измерять химический состав атмосферы Венеры, ее температуру, давление и скорость ветра, попутно делая инфракрасные изображения перед посадкой на поверхность планеты. Это займет около часа. Задача VMS — поглощать газ во время спуска зонда, анализировать его и предоставлять информацию о химическом составе атмосферы Венеры и возможных связях с минералогическими свойствами поверхности.