Наука и технологии
Сегодня 10:07
Учёные решили 100-летнюю загадку роста раковых опухолей
Оказалось, что надо было просто провести наблюдение за иммунной системой человека
В сети появилась информация о свежем открытии учёных из онкологического центра Слоуна-Кеттеринга в США. Им удалось объяснить таинственный эффект Варбурга, который не давал покоя специалистам на протяжении более 100 лет.
Речь идёт о процессе производства раковыми клетками энергии иначе, чем в случае здоровых клеток, пишет Science. Так, клетки опухоли используют более интенсивную и быструю разновидность гликолиза, чем у здоровые клетки, ферментируя глюкозу в молочную кислоту.
В рамках свежего исследования, команда специалистов изучила иммунные клетки, которые тоже полагаются на необычную форму метаболизма. По итогу они пришли к выводу, что в раковых клетках задействуется механизм, схожий с тем, что можно увидеть с иммунной системе. Результаты исследования указывают на возможность борьбы с опухолями через блокирование LDHA.