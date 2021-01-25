Учёные решили 100-летнюю загадку роста раковых опухолей

Речь идёт о процессе производства раковыми клетками энергии иначе, чем в случае здоровых клеток, пишет Science. Так, клетки опухоли используют более интенсивную и быструю разновидность гликолиза, чем у здоровые клетки, ферментируя глюкозу в молочную кислоту.

В рамках свежего исследования, команда специалистов изучила иммунные клетки, которые тоже полагаются на необычную форму метаболизма. По итогу они пришли к выводу, что в раковых клетках задействуется механизм, схожий с тем, что можно увидеть с иммунной системе. Результаты исследования указывают на возможность борьбы с опухолями через блокирование LDHA.