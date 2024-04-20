Учёные Росатома создали новый метод производства лекарства от онкозаболеваний

Учёные из «Радиевого института им. В. Г. Хлопина» создали новую методику для создания лекарств от рака и других заболеваний. Это позволит делать более точные диагностику и лечение. Такие препараты будут доступны и эффективны как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Препараты, основанные на галлии-68, применяются для точной диагностики опухолей, процессов в сердце и рака простаты. Улучшенные технологии синтеза сорбента позволяют создавать препараты, соответствующие мировым стандартам. Новый метод основан на использовании гель-сферизации, что упрощает процесс производства в клиниках.

Эти лекарства помогают и в лечении онкологических и функциональных заболеваний. Они обладают большей контрастностью и разрешением при визуализации, что делает их более эффективными. В скором времени начнутся испытания опытных генераторов, которые, по мнению учёных, будут лучшими в мире.