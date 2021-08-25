Учёные России и Китая улучшили светодиоды для ламп освещения, телевизоров и фар автомобилей

Группа учёных из российских и китайских ВУЗов разработалабелые светодиоды с добавлением ионов церия в керамические материалы, используемые для их производства. Белые светодиоды считаются перспективными источниками освещения, которые можно применять практически в любой сфере — от установки в бытовые лампы до освещения аэропортов и автомобильной промышленности. Они более экологичны в процессе эксплуатации по сравнению с существующими аналогами.

Кроме того, белые светодиоды энергоэффективны и экономичны, и должны сочетать эти характеристики со сверхъярким освещением и регулируемой цветовой температурой натуральных оттенков, высокой цветопередачей и контрастностью, а также обладать высокой жаропрочностью, теплопроводностью и характеристиками термического тушения, определяющими, насколько снижается интенсивность света при нагреве устройства во время работы.

По заявлениями исследовательской группы, полученный материал соответствует всем необходимым критериям. Также отмечается, что при нагреве до 150 градусов по Цельсию, интенсивность свечения снижается менее, чем на 5%, что говорит о перспективах широкого использования белых светодиодов с новым составом и о конкуренции с существующими коммерческими аналогами.