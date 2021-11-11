Учёные с помощью музыки будут помогать пациентам с ранней стадией болезни Альцгеймера

Об этом рассказали специалисты из больницы святого Михаила и Университета Торонто в Канаде. Они исследовали 14 участников эксперимента — 8 обычных пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера и 6 музыкантов.

Всем участникам в течение трёх недель давали слушать ряд композиций, которые они хорошо знали и любили, и столько же похожих по звучанию, стилю, но не близких. Во время прослушивания музыки каждому участнику проводили МРТ.

Исследования показали, что во время просто похожей музыки, активизировалась слуховая кора мозга. Но при прослушивании значимой для человека музыки, активизировались нейроны многих участков мозга. Особенно важным специалисты считают задействование префронтальной коры, которая отвечает за контроль многих когнитивных процессов. Кроме неё активными становились подкорковые структуры.

Всё это, по мнению учёных говорит о развитии нейропластичности и соответствующих возможностей для подавления развития болезни Альцгеймера. Об этом также свидетельствуют различные реакции на композиции у музыкантов и у обычных пациентов.