Учёные с помощью ультразвука обманули мозг человека, заставив ощущать запахи

Метод включал активацию определённых областей мозга, связанных с обонятельным восприятием, целенаправленно влияя посредством ультразвуковой стимуляции. Исследователи смогли создать ощущения свежего воздуха, мусора, озона и костра.

Участники сообщили, что воспринимаемые запахи различались по интенсивности, иногда были едва заметны, а иногда казалось, что они исходят прямо перед ними.

Авторы исследования предполагают, что эту технологию, при её развитии, можно было бы применять не только для улучшения погружения в виртуальную реальность, но и для исследования синестезии — состояния, при котором люди испытывают сенсорное совпадение, например, видят цвет запаха или визуализируют образы в ответ на звуки.