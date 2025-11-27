Учёные с помощью ультразвука обманули мозг человека, заставив ощущать запахи

Опубликовано 27 ноября 2025, 15:451 мин.
Учёные с помощью ультразвука обманули мозг человека, заставив ощущать запахиПредлагают доработать технологию
Нейробиологи провели эксперимент, в ходе которого участники ощущали запахи, но источников запаха рядом не было. Мог этих людей обманули с помощью ультразвука.
© Ferra.ru
Метод включал активацию определённых областей мозга, связанных с обонятельным восприятием, целенаправленно влияя посредством ультразвуковой стимуляции. Исследователи смогли создать ощущения свежего воздуха, мусора, озона и костра.
Участники сообщили, что воспринимаемые запахи различались по интенсивности, иногда были едва заметны, а иногда казалось, что они исходят прямо перед ними.
Авторы исследования предполагают, что эту технологию, при её развитии, можно было бы применять не только для улучшения погружения в виртуальную реальность, но и для исследования синестезии — состояния, при котором люди испытывают сенсорное совпадение, например, видят цвет запаха или визуализируют образы в ответ на звуки.