Учёные сделали COVID-19 «бесплодным» при помощи одной-единственной молекулы

Молекула нацелена на фермент PLpro, который помогает коронавирусу размножаться и подавляет иммунный ответ хозяина.

Используя вычислительное моделирование, исследователи сначала предсказали, будут ли соединения, синтезированные на основе ранее идентифицированного нековалентного ингибитора PLpro, эффективно связываться с ферментом и нарушать его функцию.

Затем они протестировали данные соединения in vitro. Полученная модифицированная молекула представляет собой ковалентный ингибитор, который образует прочную химическую связь с целевым белком, повышая эффективность противовирусного лечения.

Испытания на клетках млекопитающих показали, что молекула-ингибитор снижала эффективность размножения исходного штамма вируса SARS-CoV-2, а также вариантов дельта и омикрон.

Важно понимать, что данная разработка представляет собой значительный шаг вперёд в продолжающейся борьбе с COVID-19 и потенциально может проложить путь к более эффективным методам лечения против существующих и будущих штаммов вируса.