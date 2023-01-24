Учёные: съесть одну форель из США равносильно целому месяцу выпивания загрязнённой «вечными химикатами» воды

По словам специалистов, речь идёт о пер-/полифторалкильных веществах (PFAS), которые были разработаны в 1940-х годах и до сих пор широко используются в антипригарных покрытиях, пищевой упаковке и пене для огнетушителей.

При этом так как они не разлагаются в окружающей среде в течение длительного времени, их можно найти в большом количестве в воде, воздухе и телах живых организмов.

В конечном итоге исследование показало, что средняя пресноводная рыба содержит около 9500 нанограмм PFAS на килограмм веса. Другими словами, употребление одной форели эквивалентно месячному потреблению загрязненной воды, содержащей 48 частей на триллион PFAS.

Таким образом, уровень содержания PFAS в дикой речной рыбе был в 248 раз выше, чем в коммерчески выращиваемой или морской рыбе.