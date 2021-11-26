Учёные: Северный Ледовитый океан начал теплеть раньше, чем предполагали

Причина потепления — процессы атлантификации — увеличение в Ледовитом океане объёма более тёплых и солёных атлантических вод. В свою очередь, причина атлантификации — замедление циркуляции воды в Лабрадорском море из-за таяния ледникового покрова Гренландии. Эти процессы учёные заметили в середине 1940-х годов.

При этом современные системы моделирования климата не учитывают факторов атлантификации, что говорит о недостаточном понимании этих процессов.