Учёные: Северный Ледовитый океан начал теплеть раньше, чем предполагали

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Учёные: Северный Ледовитый океан начал теплеть раньше, чем предполагалиС 1940-х годов
Международная группа учёных в ходе исследований химического состава микроорганизмов, живущих в Северном Ледовитом океане выяснила, что он начал теплеть ещё с начала XX века. На несколько десятилетий раньше, чем предполагалось ранее.
Причина потепления — процессы атлантификации — увеличение в Ледовитом океане объёма более тёплых и солёных атлантических вод. В свою очередь, причина атлантификации — замедление циркуляции воды в Лабрадорском море из-за таяния ледникового покрова Гренландии. Эти процессы учёные заметили в середине 1940-х годов.
При этом современные системы моделирования климата не учитывают факторов атлантификации, что говорит о недостаточном понимании этих процессов.
Источник: Science Advances