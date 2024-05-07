Учёные СФУ «научат» нейросеть находить опасные предметы в багаже

Сотрудники Сибирского федерального университета, сотрудничая с Красноярской железной дорогой, работают над системой для обнаружения опасных веществ в багаже пассажиров. Они используют машинное обучение, чтобы быстро находить оружие и взрывчатые вещества, даже если они скрыты. Это поможет выявлять потенциальные угрозы и предупреждать о необходимости дополнительного осмотра багажа.

Программа должна будет обучиться распознавать различные виды оружия и взрывчатых веществ, таких как гранаты и тротил. Учёные уже разработали программную часть комплекса и успешно протестировали её на железнодорожной станции в Красноярске. Это позволит более эффективно обнаруживать опасные предметы и вещества в багаже пассажиров.

Используемое оборудование состоит из сервера, который легко устанавливается на железнодорожных станциях. Оно помогает проанализировать рентгеновские снимки багажа и обнаружить подозрительные предметы. Такой подход позволяет сократить риски и обеспечить безопасность на железнодорожных перевозках.