Учёные: сигаретные фильтры бесполезны для курильщика и опасны для экологии

Эксперты обнаружили, что фильтры для сигарет придумали в 1950-х годах, тогда же эти изделия получили широкое распространение. Но спустя много лет стало ясно, что фильтры практически не влияют на состав сигаретного дыма и не снижают вред от курения, а иногда даже усиливают его.

В статье учёных, опубликованной в издании The Conversation, сказано, что фильтры создают иллюзию безопасности, потому что сигареты с фильтром кажутся мягче на вкус, а раньше сигареты без фильтра считали более крепкими и горькими.

Эксперты также указали на то, что фильтры загрязняют природу, потому что сделаны из неразлагающегося пластика. Фильтры делают из ацетата целлюлозы — вида пластика, который не исчезает сам по себе и не превращается в микропластик.

Ученые считают, что запрет на фильтры не сразу решит проблему курения или загрязнения пластиком, но это будет важным шагом к их решению.