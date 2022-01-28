Учёные: симптомы долгого коронавируса проявляются у пациентов даже через год

По словам руководителя исследования профессора респираторной медицины Криса Брайтлинга, симптомы ушли лишь у 3 из 10 пациентов, причём эти люди отмечали такую симптоматику сразу после выписки из больницы, и она не ушла и через 12 месяцев.

Самыми распространёнными симптомами оказались одышка, мышечная боль, усталость и плохой сон. «Многие пациенты в нашем исследовании не полностью выздоровели через пять месяцев, и большинство из них сообщили о незначительных положительных изменениях в состоянии своего здоровья через год», — подчеркнул Брайтлинг.

При этом качество жизни ухудшилось по сравнению с тем, которое было до заболевания.

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