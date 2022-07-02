Учёные: симптомы оспы обезьян, которая распространяется в Европе, не похожи на предыдущие вспышки

Оказалось, что симптомы, которые заболевшие испытывали за последнее время, отличаются от тех, что были зафиксированы в течение прошлых вспышек в Африке и других регионах.

Всего в Великобритании зарегистрировано 1235 случаев обезьяньей оспы, новых — 159. Ученые отметили, что ключевые для оспы обезьян симптомы исчезли или стали менее выраженными.

«Наши наблюдения показывают, что распространяющиеся по Великобритании штаммы вирусной оспы обезьян значительно реже вызывают усталость, лихорадку и повышенную температуру тела, чем прошлые вспышки этой инфекции. Различается и характер, и место появления высыпаний. Это необходимо учитывать при постановке диагноза», — сказано в отчёте исследования.

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